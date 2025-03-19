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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

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شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الإفطار وذلك بقيادة القوات البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. 

 ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور كما هنأهم بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة كافة المخاطر والتهديدات على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة. 

 وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لحماية حدود الدولة ومقدرات شعبها العظيم فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة، كما أشاد بالجهود المتواصلة التى يبذلها رجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات. 

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