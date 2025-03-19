بالصور.. بدء توافد أعضاء حزب الوفد للمشاركة في احتفالية "ثروة مصر" بالدقهلية

بدأ منذ قليل توافد أعضاء وقيادات حزب الوفد إلى قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الحزب تحت عنوان "ثروة مصر".

وتأتي هذه الاحتفالية تكريمًا للفلاحين المتميزين تقديرًا لجهودهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، واللواء طارق رزق، محافظ الدقهلية، والنائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومحمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، ولفيف من المزارعين.

ومن المقرر أن تشمل الاحتفالية تكريم الفلاحين المتميزين، وتوزيع ألات زراعية، لجهودهم في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما تتضمن الفعاليات عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر"، الذي يبرز الدور المحوري للفلاح المصري في التنمية الاقتصادية، وهو من إهداء الدكتور عبدالسند يمامة وإنتاج معهد الوفد للدراسات السياسية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص حزب الوفد على دعم الفلاح المصري، والتأكيد على دوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز مكانة الزراعة كقطاع حيوي في التنمية المستدامة.