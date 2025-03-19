منتخب جامعة جنوب الوادي لخماسي كرة القدم يصعد لدور الثمانية في دورة الشهيد رفاعي 52

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صعود منتخب جامعة جنوب الوادي لخماسي كرة القدم الي دور الثمانية في الدورة المجمعة للفرق الفائزة بالمركز الاول والثاني على مستوى القطاعات في دورة الشهيد رفاعي 52 والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية خلال الفترة من١٦ الي ١٩ مارس 2025م

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة منتخب خماسي كره القدم بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق في البطولة حتى الآن ، مشيرا إلي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية وتحرص على دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تساعدهم على تحقيق النجاح والإنجازات .