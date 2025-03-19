الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة، حيث شهدت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى تراكم للسحب المنخفضة والكثيفة، وتساقط للأمطار متفاوتة الشدة، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت على عودة الأجواء الشتوية مع انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأكدت الشركة على تمركز سيارات ومعدات الصرف الصحي بالإسكندرية في مختلف المناطق استعدادًا لأي تجمعات مياه، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.

مع وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة، بجانب استمرار اعمال تطهير الشنايش، المطابق وبيارات محطات الرفع وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة، كما اصدرت قرار لمنع الاجازات وبدل الراحات للعاملين في الشركة للتواجد على مدار 24 ساعة.