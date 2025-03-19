تصعيد خطير في غزة.. مئات الشهداء والاحتلال يواصل القصف العشوائي

استُشهد عدد من المدنيين في قطاع غزة، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث أدى الهجوم إلى سقوط عشرات الضحايا وسط استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وشهدت غزة تصعيدًا غير مسبوق منذ فجر الثلاثاء، حيث كثّف الاحتلال غاراته على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 شخص خلال ساعات قليلة، بالإضافة إلى مئات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

يأتي هذا التصعيد في ظل كارثة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الإمدادات الطبية والإنسانية، وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات.

منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 48,572 فلسطينيًا، وإصابة 112,032 آخرين، بينما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، مع صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.