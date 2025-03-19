كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان تنظم مجموعة ندوات متنوعة

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سلسلة ندوات متنوعة، في إطار جهود الجامعة لدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتنمية مهاراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت الفعاليات ندوة بعنوان "ثق بنفسك.. أنت تستطيع تخطي أزمتك"، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالتعاون مع الدكتورة سحر عبد المنعم، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، حيث تناولت الندوة سبل التعامل مع الأزمات التي يواجهها الطلاب، وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من أداء دورهم التربوي بفعالية.

كما عُقدت ندوة "آليات وحدة الشكاوى والمقترحات"، التي نظمتها وحدة الشكاوى والمقترحات بالتعاون مع الدكتورة آية محمود أبو الوفا، حيث ناقشت الندوة آليات عمل الوحدة، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى توضيح خطوات التقدم بالشكاوى وإجراءات متابعتها، لضمان توفير بيئة جامعية أكثر تفاعلًا واستجابة لمتطلبات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الفعاليات ندوة "مهارات التعامل مع الأزمات"، التي ناقشت موضوعات هامة مثل الأزمات الأخلاقية والانحرافية التي قد تواجه الطلاب، وأزمات الامتحانات، وأساليب التعامل معها، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الغش وتأخر مواعيد الامتحانات. وجاءت هذه الندوة بالتعاون مع الدكتورة سحر عبد المنعم، بهدف توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالاستراتيجيات الفعالة لإدارة الأزمات داخل البيئة الجامعية.