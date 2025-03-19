وحدة الأوزون: لا نعارض التطوير بكل المجالات ولكن بما يتناسب مع المناخ والبيئة

صرح الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، بإنه لابد وأن تراعي الانشطة البشرية المناخ وتغيراته وتعمل على حمايته، وتسعى الى اتباع الطرق السليمة في العمل والصناعة، مشيرا الى انه لا يعارض التطوير في كل المجالات والتطور، ولكن بما يتناسب مع البيئة وحمايتها ولا يتأثر مع المناخ سلبا لأن هذا هو العدل الذي يحقق سلامة البيئة وصحة الإنسان والأجيال القادمة جيل وراء جيل بكوكب الارض

ونوه في تصريح خاص" البوابة نيوز" بإن وحدة الأوزون قد قامت بتدشين مباردة تدعى" شارك في الحل" من قبل من أجل تعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك من خلال الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات المستنفذة لطبقة الاوزون

وأوضح رئيس وحدة الاوزون بالبيئة، اهمية المشاركة في الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون والغازات المستنفذة للاوزون، والمتسببه في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري"



ولفت إلي أن تحسن جودة الهواء ونقاء المياه، ونظافة التربة من المخلفات الضارة لن يتحقق الا بمشاركتنا جميعا كى ينعم الجميع بيئة صحية نظيفة.