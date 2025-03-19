طقس الإسكندرية.. تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة وسقوط أمطار متوسطة الشدة

تشهد محافظة الإسكندرية تراكما للسحب المنخفضة والكثيفة، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض أحياء المدينة منذ قليل، بنسبة تصل إلى 20%، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 19 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 32 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 65%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وجود انخفاض في الحرارة، ونشاط للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الأجواء الباردة نسبيا خلال الأيام القادمة، بعد أن أثرت موجة حارة علي معظم المناطق وسجلت معها درجات حرارة فاقت حاجز 30 بعدة درجات خلال الأيام الماضية.

وتنكسر هذه الموجة بتغير مصدر الكتلة الهوائية والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيا، وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و بالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وعودة الأجواء الشتوية اعتبارا من اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، كما من المتوقع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، لذا يجب عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.