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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسن سليمان: استغلوا هذه الليالي لعل يصادفنا فيها ليلة القدر

رمضان
رمضان
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قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن شهر رمضان أيامه مباركة، وعلينا استغلال ختام هذا الشهر المبارك من خلال التكثيف من الأعمال الصالحة.

وأكد الدكتور حسن سليمان، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: علينا أن نجتهد في العبادات قدر المستطاع وأن نحسن ختام شهر رمضان المبارك لأن به ليلة القدر وهي الليلة التي هي خير من ألف شهر.

وأضاف في حديثه، أن ليالي العشر الأواخر من رمضان لها الكثير من الفضائل، فاستغلوا هذه الليالي لعل يصادفنا فيها ليلة القدر.

وتابع:" أكثروا من الدعاء وقيام الليل في شهر رمضان، وكثفوا من الأعمال الصالحة واوصلوا الأرحام وأخرجوا الزكاة".

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