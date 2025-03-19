ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34792 طنا شملت: 17875 طن يوريا، و7125 طن أسمنت معبأ، و4472 طن كلينكر، و2470 طن علف بنجر، و2850 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37213 طن شملت: 9000 طن ذرة، و1525 طن خشب زان، و11028 طن قمح، و7574 طن حديد، و6357 طن خردة، و1400 طن بضائع متنوعة، و997 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 329 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1526 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2612 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137552 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72254 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2391 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6464 حركة.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة، وسبق الإعلان عن وصول 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش إلى جانب 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا، وتعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل وعدد من قيادات الجانبين.

ويهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.