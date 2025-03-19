نقل سيدة سقطت من الطابق الرابع لمستشفى العاشر الجامعي

استقبل مستشفي العاشر من رمضان الجامعي اليوم سيدة مصابة بكسور وجروح عقب سقوطها من الطابق الرابع من شرفة منزلها في حي الاندلس وجاري تقديم الاسعافات اللازمة والعاجلة لها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من قسم ثالث العاشر من رمضان يفيد بورود بلاغاً بسقوط ربة منزل " خ ع" 29 عاما مقيمة حي الأندلس من الطابق الرابع من شرفة منزلها وتم نقلها بواسطة الإسعاف لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لها.

وتبين من التحريات الأولية تعرض السيدة للسقوط وذلك أثناء قيامها بالنزول من شرفة منزلها من الطابق الرابع مستخدمة في ذلك ملايات السرير كحبل على خلفية قيام زوجها بأخذ الموبايل الخاص بها وغلق الباب عليها على اثر خلافات بينهما وتركها وذهب للعمل.

تم نقل السيدة لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بعد اصابتها بكسور متعددة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.