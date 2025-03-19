"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي والعاملة المثالية والعامل المثالي على مستوى المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

جاءت هذه المسابقة تحت رعاية سماح إبراهيم، مدير المديرية، وإشراف هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

قدمت سماح إبراهيم التهاني لجميع الفائزين، مؤكدةً حرص المديرية على تنفيذ هذه المسابقة سنويًا، تقديرًا لدور الأمهات والآباء كرموز للتضحية والعطاء. وأشارت إلى الدور الهام الذي تقوم به الأمهات المصريات في تنمية أسرهن وخدمة المجتمع، إلى جانب مساهمتهن الفعالة في سوق العمل.

كما أوضحت أن تكريم الأمهات المثاليات يعد صورة من صور التقدير الرمزي، الذي يؤكد على الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الأم في حياتها اليومية.

وتهدف هذه المبادرة إلى إدخال الفرحة والسعادة في قلوب الأمهات الكادحات اللاتي يبذلن جهدًا كبيرًا في تربية أبنائهن وتحقيق الاستقرار الأسري.

جاء اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المديرية ليشمل الأستاذة عزة محمد سليمان، موجه عام التربية النفسية، والأستاذة نهى حسن كامل، عاملة خدمات.

أما الآباء المثاليون، فقد وقع الاختيار على الأستاذ مطاوع علي عبد الحميد عجيلة، موجه أول مركزي للغة الألمانية، والأستاذ أحمد محمد عبد الحليم محمد، عامل خدمات، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الحميد خليفة أحمد مقبول، عامل خدمات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج مسابقة الأم المثالية والأب المثالي على مستوى الإدارات التعليمية عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتُعد هذه المسابقة تقليدًا سنويًا تحرص المديرية على تنظيمه؛ تأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الآباء والأمهات في بناء أسر متماسكة ومجتمع قوي.

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