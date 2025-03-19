وزير الثقافة يلتقي السفير الأرميني لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وأرمينيا

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، السفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

ناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتعميق وتوسيع التعاون الثقافي، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الإطار القانوني، وبروتوكولات التعاون، لدعم الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة، بما يُسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا في هذا المجال.

كما تم تسليط الضوء على الدور التاريخي والثقافي للمجتمع الأرميني المصري، الذي يُعدّ جسرًا مهمًا لتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الشعبين، وأكد الجانبان على أهمية المشروعات الثقافية المشتركة التي من شأنها توثيق الروابط بين البلدين، وتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الإبداعي.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الثقافة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع الجانب الأرميني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإرث الثقافي المشترك، وتعزيز الحراك الثقافي بين مصر وأرمينيا، من خلال الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية المختلفة.