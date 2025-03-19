وزارة الحج تحذر الشركات المصرية من إلغاء التأشيرات وحجز المخيمات

تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج السعودية، طالبت فيه الأخيرة بالالتزام بالتوقيتات المعلنة لإتمام إجراءات موسم الحج 1446 هـ، محذرة من عواقب وخيمة قد تقع إذا ما التزمت شركات السياحة، التي سوف تتحمل المسؤولية كاملة أمام حجاجها.

وكشفت غرفة شركات السياحة، عن إنه في إطار متابعتها لكافة إجراءات حجز السكن والنقل للحجاج المصريين، تلاحظ عدم إنهاء الكثير من الشركات المنفذة للحج إجراءات حجز السكن والنقل والسداد على المسار الإلكتروني، مطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات بحد أقصى 24 ساعة من اليوم، وذلك وفقاً للسكن المتاح علي المسار الإلكتروني السعودي "نُسك" وسداد الفواتير أولاً بأول وإنهاء كافة إجراءات التعاقد على النقل وسداد الفواتير مباشرة.

يأتي ذلك بعد أن تلقت وزارة السياحة والآثار خطابا من وزارة الحج والعمرة تضمن تحذيرا من أن التأخر في إجراءات الحجز سينتج عنه الإلغاء الآلي لحجز المخيمات ورد مبالغ الباقة وحجز الأرض بالمشاعر المقدسة إلى المنظم مباشرة، وبالتالي عدم استخراج تأشيرات الحجاج.

كما حذرت الوزارة، من أنه في حال انقضاء التوقيتات المعلنة من وزارة الحج والعمرة دون إنهاء الشركة لكافة الإجراءات المطلوبة، فسوف يعرض ذلك حجاج الشركة لخطر ضياع تأشيراتهم وهو ما ينذر بعواقب غير محمودة على الحجاج، وسيضع الشركات السياحية في موضع المسئولية أمام الحجاج وكافة الجهات المختصة في الدولة.

وشددت الغرفة، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن حرصا على استكمال نجاح المنظومة وسير إجراءات الحج بسهولة ويسر.

يذكر أن أخر موعد لإصدار تأشيرات الحج عقب إتمام إجراءات الحجز، هو 14 أبريل الموافق 15 شوال من العام الجاري.