دروس علمية مكثفة بالحرمين خلال العشر الأواخر لتعزيز الوعي الديني ونشر الوسطية

كثّفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برامجها التوجيهية والعلمية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفق خطة شاملة تهدف إلى إثراء تجربة القاصدين والزائرين.

ويشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة الحرمين، والعلماء المتخصصين في العلوم الشرعية، حيث تُقام في مختلف أروقة الحرم الشريف، متناولةً علوم الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة، وأهمية وفضل العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بجهود العلماء وأئمة الحرمين في تفعيل الدور التوجيهي والإرشادي، ونشر العلم النافع، مع التركيز على العناية بالقاصدين والزائرين.

كما أكد أهمية توظيف التقنية الحديثة والإعلام الرقمي لضمان وصول الرسائل العلمية والدينية إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين حول العالم.

وتعد هذه الدروس العلمية محورًا أساسيًا في نشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث تسهم في تعزيز قيم الإسلام المعتدل، وترسيخ معاني الأخوة الإنسانية، وإثراء التجربة الإيمانية لزوار الحرمين الشريفين.