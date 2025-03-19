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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القيم والعادات المصرية.. ندوة ثقافية وورشة فنية بمكتبة القاهرة الكبرى غدا

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 تنظم مكتبة القاهرة الكبرى – قصر الأميرة سميحة كامل، بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية برئاسة الكاتبة نادية باشا، ندوة ثقافية مميزة بعنوان "دور القيم والعادات المصرية في الحفاظ على الهوية"، وذلك يوم الخميس 20 مارس الجاري، في الثامنة مساء في مكتبة القاهرة الكبرى، قصر الأميرة سميحة كامل.

تعقد الندوة بحضور الكاتبة ناديه باشا، المستشار علي نوار،  مما يضيف على اللقاء بعدا ثقافيا وفنيا مميزا.

ويدير الندوة الكاتب يحيى رياض يوسف، حيث سيتناول خلالها مع الحضور مناقشات عميقة حول أهمية القيم والعادات المصرية وأثرها البالغ في تعزيز الهوية الوطنية وحمايتها في مواجهة التحديات المعاصرة.

كما سيتم تنظيم ورشة فنية موازية، تهدف إلى إحياء وتوثيق الجوانب الفنية والثقافية المصرية عبر أعمال يشارك فيها عدد من الفنانين المبدعين.

مكتبة القاهرة الكبرى العادات المصرية قصر الأمير سميحة كامل