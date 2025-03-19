نور علي تقيم حفلة طلاق بمقابل مادي في ما اختلفنا 2

أعلنت نور علي وزوجها شادي الصفدي طلاقهما على الملأ بأحد الكافيهات، بعد أن جذب الاثنان عددا كبيرا من الأشخاص إلى الكافيه بشجارهما معا بصوت عال، من أجل المكسب المادي، وذلك ضمن أحداث الاسكتش الكوميدي "حفلة طلاق" من تأليف مازن طه وبطولة نور علي وشادي الصفدي وطلال مارديني، ويُعرض ضمن الجزء الثاني من مسلسل ما اختلفنا الذي يُعرض على القناة الثانية السورية والعربي2، بالتوازي مع منصة العربي بلس.

وتتشاجر نور علي مع زوجها بصوت عالٍ حيث تتهمه نور بالخيانة وعدم الاهتمام بها، وهو الأمر الذي يجذب انتباه جميع من في الكافيه، والذين يتركون كل ما يفعلونه ويؤجلون مخططاتهم من أجل متابعة ما يحدث مع الزوجين ومعرفة إلى ما سينتهي الأمر.

وبعد انتهاء المشاجرة بالطلاق، نرى الزوجين وهما يجلسان أمام صاحب الكافيه ويتأكد منهما أنه قد وقع الطلاق بالفعل، بعدها يمنحهم مبلغًا من المال نظير هذا الأداء الذي قاما به في الكافيه وجذب الكثير من الزبائن، لنكتشف أن كل ما حدث لم يكن سوى "مسرحية" تعتمد على الفضول البشري في جذب الأنظار وتحقيق ربح مادي سواء للكافيه أو لكل منهما.

ومسلسل ما اختلفنا يتم عرضه في إطار من الكوميديا السوداء في حلقات منفصلة وبكل حلقة اسكتشات، يقوم بتأليف وبطولة كل اسكتش منها مؤلف وأبطال مختلفين، ليضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم.