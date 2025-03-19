وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة سبل ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان المنافسة العادلة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، ودعم بيئة تجارية عادلة تحفز الاستثمار وتساهم في تنشيط القطاع الخاص.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة يواصل متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية قد تخل بتوازن السوق.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والمستثمرين.