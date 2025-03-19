الليلة بقصر السينما.. عروض للتنورة التراثية واستمرار الأفلام المجانية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأربعاء، في التاسعة مساء سهرة رمضانية، للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية المعد احتفالا بالشهر المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

تقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشمل عرض الفيلم العربي "ع الماشي"، بطولة علي ربيع، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، محمد رضوان، وعبد الله مشرف، تأليف أحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد الخبيري.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول شاب يدعى "هادي"، يتعرض لأزمة صحية، ويصاب بمرض نادر يجعله مجبرا على الحركة والسير، وتتعرض حياته للخطر إذا توقف للحظة.

كما يشهد اليوم عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، تقدم خلاله فقرات متنوعة بمصاحبة المزمار والطبول.

تقدم العروض مجانا من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي ذلك في ضوء احتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا للاحتفال بليالي رمضان، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، وذلك على مدار الشهر الفضيل.