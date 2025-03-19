محافظ الشرقية يُهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى تحرير طابا

تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى "تحرير طابا " والتي توافق 19 مارس من كل عام، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء .

أكد محافظ الشرقية، أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن إعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وكبار قادة الجيش والأفرع الرئيسية وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير طابا والتي شهدت تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.

دعا محافظ الشرقية جموع الشعب المصري وخاصة الشباب أن يستلهموا من ذكرى " تحرير طابا " معاني التضحية والفداء والإجتهاد والمثابرة وأن يشاركوا في بناء البلاد ونهضتها ورفعتها لتحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الشعوب والأمم .