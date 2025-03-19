سكاي نيوز عربية تكرم رموز الإذاعة والتلفزيون في أمسية رمضانية مميزة

الأربعاء 19/مارس/2025 - 01:20 م

في أجواء رمضانية، نظمت شركة IMI المالكة لقناة سكاي نيوز عربية والعين وCNN الاقتصادية وذا ناشيونال حفل سحور، تحت إشراف الإعلامي سميرعمر مديرمكتب سكاي نيوز عربية بالقاهرة، كرم به رموز الإذاعة العربية، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والفنية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين البارزين.

وشهد الحفل مشاركة شخصيات مرموقة، من بينها السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير المغربي محمد آيت وعلي، والسفير أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إضافة إلى كوكبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين.

وسلطت الأمسية الضوء على المسيرة الحافلة لرواد الإذاعة العربية، ودورهم في ترسيخ الإعلام الصوتي كأحد أهم أدوات التثقيف والتواصل مع الجمهور.

ويأتي هذا الحدث في إطار سلسلة مبادرات سكاي نيوز عربية لدعم الإعلاميين وتكريم أصحاب العطاءات المتميزة، تأكيدًا على التزامها المستمر بتعزيز دور الإعلام العربي في نشر الوعي والثقافة في المجتمع.