طعن رئيس مدينة دشنا أثناء تنفيذ قرار إزالة ونقله للمستشفى

أصيب أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بطعنة في البطن، اليوم الأربعاء، وذلك على إثر وقوع اشتباكات بالأيدي بينه وبين أحد المواطنين بمركز دشنا أثناء قيام المجني عليه وفريق من المجلس المحلي بإزالة مخالفات من منزل المتهم.

وكان قد تلقى اللواء محمد عمران مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بإصابة رئيس مجلس مدينة دشنا بطعن في البطن إثر اشتباكات بينه وبين مواطن أثناء إزالة حالة التعدي على أملاك الدولة بقرية الصعايدة بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بقنا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.