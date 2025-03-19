محافظ الشرقية يُهنئ اللاعب محمد النقاش لحصوله على الميدالية الذهبية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللاعب محمد النقاش ابن قرية العصلوجي بمركز الزقازيق لتتويجه بالميدالية الذهبية في مسابقات تزلج اختراق الضاحية بدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بمدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025 , متمنياً له مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مؤكدا استمرار المحافظة في تقديم اوجة الدعم اللازم لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين للأبطال الرياضيين لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً مؤكدا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس روح التحدي والعزيمة لدى أبطال مصر من لاعبي الأولمبياد الخاص الذين تمكنوا من تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم مصر عاليًا في واحدة من أكبر البطولات الرياضية العالمية.