بـ350 دينارا.. «العمل» تعلن عن 29 وظيفة في الأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على 29 فرصة لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج، وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وأوضح أن هذه الفرص تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني د. خالد البكار، وفي سياق استكمال اجراءات الربط الالكتروني بين البلدين، لتسهيل عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وأضاف الوزير جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ..

وقال إنه على الراغبين في العمل في هذه المجالات تقديم السيرة الذاتية والمعلومات المطلوبة، على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي ، عبارة عن 6 عمال انتاج صناعي، في مجال صناعة الزجاج، خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش، وشطف ويولي، وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج، وماكينة برم ومربع، والسن من 30-35 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط، وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني.

و20 عامل انتاج صناعي في مجال صهر الحديد، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل، والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني، و2 عمال انتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية، خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، وماكينة قص، والسن من 30 - 40 سنة، والراتب 290 دينار أردني ..

وأوضحت أن التقديم على الرابط المذكور لمدة 4 ايام من اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025 وحتى يوم 22-3-2025.