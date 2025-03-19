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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يؤكد على التزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الملف الإفريقي يلقى اهتمام القيادة السياسية لدعم العلاقات مع دول القارة السمراء في جميع المجالات مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاحتفال السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية وعدد من السفراء وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركة ممثلين عن 40 دولة إفريقية ورجال الأعمال والاستثمار.

وقال فاروق، إنه يمكن لمصر أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التعاون الزراعي مع إفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، كما وجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا الإفريقية.

وفي نهاية كلمته وجه وزير الزراعة الشكر الى القائمين على جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة مثمنا دورها، كمنصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية العلاقات المصرية الإفريقية والتي تعد همزة الوصل بين الحكومة ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الحضور والمشاركة الكبيرة للوزراء ومسئولي الجهات الحكومية يبث الطموح نحو تحقيق التعاون بين القطاع الخاص المصري والإفريقي ويعكس توجهات القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى تحقيق الجمعية لأهدافها وانطلاقها نحو خطة طموحة مبنية على قواعد راسخة في التحرك بالفاعليات والأنشطة وتقوية التعارف والترابط انطلاقا من الأراضي الافريقية وإقامة المعارض والأسابيع التجارية الاقتصادية الثقافية المصرية والعمل على توفير المعلومات والشراكات بين الكيانات الاقتصادية الإفريقية.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد وزير الزراعة معرض السلع الإفريقية.

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تحقيق التنمية المستدامة القارة السمراء