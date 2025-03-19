تعرف على غيابات المصري أمام زد في كأس عاصمة مصر

يلتقي اليوم الاربعاء مساءا فريقي المصري وزد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

حيث تقام المباراة على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، وطالب أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق اللاعبين بضرورة الفوز والوصول لأبعد نقطة في البطولة، خاصة بعدما ودع الفريق بطولة كأس مصر مؤخراً من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويغيب عن المباراة 11 لاعبا عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الأولى أمام فريق زد، حيث يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمين لمعسكر منتخب مصر الوطني وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

فيما تضم قائمة المصابين كل من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.