مسؤول في حماس: الحركة "لم تغلق الباب" أمام المحادثات

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم الأربعاء إن الحركة لم تغلق الباب أمام المفاوضات بعد أن شنت إسرائيل أعنف قصف لها على غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير.



وقال طاهر النونو، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "حماس لم تغلق الباب أمام المفاوضات ولكننا نصر على أنه ليست هناك حاجة لاتفاقيات جديدة"، داعيا أيضا إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار.



وكان قد أمر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سكان غزة بمغادرة ما أسماه "مناطق القتال" في شمال وجنوب الأراضي الفلسطينية، بعد استئناف الغارات الجوية عقب انهيار وقف إطلاق النار.



وفي منشور على موقع X، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السكان في بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الجديدة من أن "هذه المناطق هي مناطق قتال خطيرة" ويجب عليهم الانتقال إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة وخان يونس من أجل سلامتهم.