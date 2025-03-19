"عودة الشتوية"| انخفاض درجات الحرارة واحتمالية سقوط الأمطار.. "الأرصاد" تطالب المواطنين بارتداء الملابس المناسبة.. و"طبيب" يحذر من نزلات البرد

منذ أيام قليلة، شهدت البلاد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة، ولكن قد تعود الأجواء الباردة نسبيًا خلال الأيام القادمة وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

عودة الشتوية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذه الموجة تنكسر بتغير مصدر الكتلة الهوائية، والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيًا، وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

سقوط الأمطار

توقعت الهيئة، أن يحدث انخفاض أخر في درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتباراً من اليوم الأربعاء، ومتوقع أيضًا فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم القاهرة العظمى 24 درجة الصغرى 12، مؤكدة أن هناك شبورة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية وصلت إلى حد الضباب، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.

تابعت، أن نشاط الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/س في بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، خاصة على البحر المتوسط،حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 3 إلى 4.3 أمتار.

ارتداء الملابس المناسبة

نصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، كما يُفضل تجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط خلال هذا اليوم بسبب اضطراب الأمواج.

في سياق متصل، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫ إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض بدءا من اليوم الأربعاء٫ وستعود الأجواء الشتوية الباردة بشكل كبير خلال فترات الليل.

تجنب الإصابة بنزلات البرد

حذرت "الدكتورة منار"، من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال فترات النهار أو فترات الليل، لأن الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى خاصة في فترات الليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

نصائح لمواجهة نزلات البرد

كما نصح الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، المواطنين بارتداء الملابس المناسبة الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا ضرورة تقوية الجهاز المناعي وشرب السوائل باستمرار والمياه، وتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والخضراوات، لمواجهة الإصابة بنزلات البرد.

يؤكد «عبدالحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذا الطقس يتطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بتناول أدويتهم بانتظام، لتجنب فرص الإصابة بنزلات البرد.