خاضوا معركة دبلوماسية كبيرة.. من هم أبطال عودة طابا؟

يعد تحرير طابا انتصارًا دبلوماسيًا وقانونيًا أكثر من كونه انتصارًا عسكريًا، وقد تحقق بفضل جهود رجال الدولة المصرية الذين خاضوا معركة استمرت لسنوات، حتى صدر الحكم التاريخي في 29 سبتمبر 1988، والذي أكد حق مصر في أرضها، ليتم رفع العلم المصري فوقها في 19 مارس 1989.

فلم يحمل هؤلاء الأبطال السلاح، لكنهم خاضوا واحدة من أصعب المعارك القانونية والسياسية، معتمدين على الدلائل التاريخية والوثائق الجغرافية، فمن هم هؤلاء الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ مصر الحديث؟

1. الدكتور نبيل العربي.. قائد المعركة القانونية

يُعد الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، أحد أبرز أبطال استعادة طابا، حيث كان عضوًا في الفريق القانوني المصري أمام هيئة التحكيم الدولية، وقد لعب دورًا محوريًا في تقديم الأدلة والخرائط التاريخية التي أثبتت مصرية طابا، كما كان له دور بارز في إعداد الملف القانوني الذي استندت إليه مصر في مطالبتها بالمنطقة.

2. السفير مفيد شهاب.. مهندس الدفاع القانوني

كان الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق، أحد أعضاء الفريق القانوني المصري، حيث ساهم في تقديم المستندات التي تثبت تبعية طابا لمصر، وشارك في الدفاع أمام المحكمة الدولية، ليكون أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في استعادة الأرض عبر الدبلوماسية والقانون.

3. أسامة الباز.. المستشار السياسي الدقيق

لعب الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس الأسبق حسني مبارك، دورًا هامًا في إدارة المفاوضات والتواصل مع الأطراف الدولية، لضمان دعم مصر في معركتها القانونية، كما كان مسؤولًا عن تنسيق الجهود بين الفرق الدبلوماسية والقانونية.

4. الفريق كمال حسن علي.. الدبلوماسي العسكري

بصفته وزيرًا للخارجية آنذاك، قاد الفريق كمال حسن علي المفاوضات السياسية مع الجانب الإسرائيلي، وساهم في الإعداد لاتفاق التحكيم الدولي، كما كان له دور في حشد الدعم الدولي لموقف مصر، ما أسهم في تقوية موقفها خلال المفاوضات.

5. الخبراء الفنيون والجغرافيون

إلى جانب الشخصيات السياسية والقانونية، ضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء الفنيين في الجغرافيا والمساحة، الذين قدموا وثائق وخرائط تعود إلى فترات مختلفة من التاريخ، مما عزز موقف مصر في القضية.

وقد نجح هؤلاء الأبطال في إثبات أن الأرض يمكن استعادتها ليس فقط بالقوة العسكرية، بل بالعلم والقانون والحنكة، فكانت معركة طابا نموذجًا مشرفًا للدبلوماسية المصرية، حيث استطاعت مصر استعادة آخر شبر من سيناء بأسلوب حضاري، لتظل هذه المعركة علامة فارقة في تاريخ مصر الوطني.