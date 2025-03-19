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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تمارس أقصى أنواع التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين
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قال السفير مهند العلكوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الأبرياء في غزة على مدار 17 شهرا، وإن إسرائيل استأنفت جرائم العدوان والإبادة الجماعية.

وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن إسرائيل تمارس أقصى أنواع التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعمل على تدمير مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وتخطط لضم الضفة الغربية.

كما لفت مندوب فلسطين بالجامعة العربية الى ان إسرائيل توسع احتلالها في سوريا ولبنان.

فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية الجامعة العربية