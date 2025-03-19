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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الألمانية: الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "تحطم الآمال" في السلام

غزة
غزة
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إن الغارات الإسرائيلية على غزة "تحطم الآمال الملموسة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين في وضع حد للمعاناة على جميع الجوانب".

ودعت كي مون، في كلمة ألقتها قبل بدء زيارة إلى لبنان، "جميع الأطراف" في الصراع إلى "إظهار ضبط النفس واحترام القانون الإنساني والعودة إلى المحادثات" بعد مقتل المئات في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، حيث تسبب ذلك في استشهاد كثر من 400 فلسطيني في غارات جوية إسرائيلية متجددة على قطاع غزة الليلة الماضية وحتى الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت طواقم الهلال الأحمر إن شخصين استشهدا وأصيب خمسة آخرون، عندما قصفت طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس جنوب قطاع غزة.
 

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