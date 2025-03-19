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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد السبكي: "مبحبش" أفلام محمد خان

أحمد السبكي
أحمد السبكي
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قال المنتج أحمد السبكي أنه لا يقتنع بأعمال المخرج محمد خان، ولا يحب تلك المدرسة في الإخراج.

وتابع المنتج أحمد السبكي في تصريحات له خلال استضافته في بودكاست كاست "ليك لوك"، تقديم الفنان عمر متولي، أنه رغم التعاون بينهما في فيلم مستر كاراتيه مع الفنان أحمد ذكي، إلا أنه لم يكرر التجربة.

وعلق السبكي أن نمط فيلم مستر كاراتيه الفني، لم يفهمه ولا يحب باقي أعمال محمد خان ولا طريقة الإخراج التي يقدمها.

يشار أن فيلم مستر كاراتيه هو التعاون الوحيد للمنتج أحمد السبكي مع المخرج القدير محمد خان والفيلم من بطولة الفنان أحمد ذكي.

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