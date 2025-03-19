جامعة كفر الشيخ تنظم لقاءً حواريًّا حول الولاء والانتماء

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاءً حواريًا بكلية التمريض بعنوان "الولاء والانتماء"، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض، وتنفيذ ومتابعة إيهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الحوارية تأتي ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات والتي تتناول قضايا هامة لشباب الجامعات المصرية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تلك الندوات هو توضيح مدي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة التي يقوم على أساسها كل فرد بواجبه تجاه نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتشكيل الوعي الوطني الصحيح لدى الشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في التعبير عن حبهم لوطنهم وأن يضعوا مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وتقديم الرؤى المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه الندوات تهدف إلى إعداد وتدريب الطلبة الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة في نفوس المواطنين، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.

حاضر الندوة الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ودارت الندوة حول مفهومي الولاء والانتماء الحقيقين وكيف يحمي الشباب انفسهم من المفاهيم المغلوطة والافكار المتطرفة والتي قد تؤدي الي فقد الهوية المصرية دون إدراك أو وعي، مؤكدا على ضرورة الوعي الصحيح حتى لا نقف على حافة الهاوية مع أنفسنا وبلدنا الحبيب ومجتمعنا.

وحضر اللقاء الكثير من الطلبة الذين ظهرت على ملامح وجوههم استحسان اللقاء، وأيضا مدى فهمهم وادراكهم للمعاني الجديدة التي تضمنها هذا اللقاء.