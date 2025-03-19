في ذكرى تحريرها.. أهم المعلومات عن طابا

تعد طابا واحدة من أهم المدن المصرية، إذ كانت آخر بقعة تم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة قانونية ودبلوماسية طويلة انتهت برفع العلم المصري فوق أراضيها في 19 مارس 1989، وفي ذكرى تحريرها، نقدم لكم أبرز المعلومات عن هذه المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية والتاريخية.

1. الموقع الجغرافي

تقع طابا في أقصى الشمال الشرقي لمصر، على رأس خليج العقبة، بالقرب من الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.

تبعد عن مدينة شرم الشيخ بحوالي 240 كيلومترًا، وعن مدينة نويبع بـ 70 كيلومترًا.

تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم، حيث تعد المدخل الشرقي لمصر من جهة سيناء.

2. الأهمية الاستراتيجية

تمثل خط الدفاع الأول لمصر على الحدود الشرقية.

تُعد بوابة التجارة والسياحة بين مصر والأردن والسعودية من خلال ميناء نويبع القريب منها.

تضم ممرات بحرية هامة تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.

3. الاحتلال الإسرائيلي لطابا

احتلت إسرائيل سيناء بالكامل بعد نكسة يونيو 1967، وظلت طابا تحت سيطرتها حتى بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

رفضت إسرائيل تسليم طابا إلى مصر رغم استعادتها معظم سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1982.

تمسكت مصر بحقها في طابا، وأصرت على اللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادتها.

4. معركة التحكيم الدولي

قدمت مصر أدلة قوية تضمنت خرائط تاريخية ووثائق رسمية تؤكد تبعية طابا لها.

ضم الفريق المصري نخبة من أبرز الدبلوماسيين والقانونيين، مثل نبيل العربي، مفيد شهاب، وأسامة الباز.

في 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمًا لصالح مصر، وأكدت أن طابا أرض مصرية خالصة.

في 19 مارس 1989، تم تنفيذ الحكم ورفع العلم المصري على طابا، ليتم تحرير آخر جزء من سيناء.

5. السياحة في طابا

تعتبر من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تتميز بجمالها الطبيعي ووجود شواطئ خلابة تطل على خليج العقبة.

تضم منتجعات سياحية فاخرة، مثل منتجع طابا هايتس، وتجذب السياح من مختلف دول العالم.

تشتهر بالأنشطة البحرية مثل الغوص، السباحة، وركوب القوارب، بالإضافة إلى رحلات السفاري في الجبال المحيطة بها.

6. أهم المعالم السياحية في طابا

جزيرة فرعون: تقع في البحر الأحمر، وتضم قلعة صلاح الدين التاريخية التي تعود إلى القرن الثاني عشر.

محمية طابا الطبيعية: تمتد على مساحة كبيرة وتضم مجموعة نادرة من الحيوانات والنباتات الصحراوية.

الوادي الملون: تشكيلات صخرية مذهلة بألوان مختلفة، وهو من أهم الوجهات السياحية في جنوب سيناء.

7. أهمية ذكرى تحرير طابا