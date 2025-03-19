متأثرا بارتفاعه عالميا.. الذهب في مصر يستهدف 4300 جنيه لعيار 21

شهد الذهب المحلي تراجع طفيف مع بداية التداولات اليوم الأربعاء قبل أن يعود إلى التداول عند أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، وذلك في ظل تتبع حركة سعر الذهب العالمي المستمر في تسجيل المستويات التاريخية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 4265 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 4275 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4275 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4260 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

ويعد ارتفاع سعر الذهب العالمي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب المحلي خلال هذه الفترة وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، وذلك في ظل غيار عوامل التسعير الأخرى وضعف تأثيرها على الذهب المحلي.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تغيرات ولكنها تغيرات تدريجية في نطاقات محددة بعيداً على القفزات السعرية الحادة، وهو ما يجعل تأثيره محدود على عملية تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى نجد أن المعروض المتزايد من الذهب في مقابل الطلب الضعيف على الشراء بسبب ارتفاع سعر الذهب يجعل عامل العرض والطلب غير مؤثر أيضا على تسعير الذهب بشكل كبير، ليبقى العامل الأساسي وراء حركة الذهب حالياً هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع تاريخي جديد خلال تداولات اليوم قبل أن يتراجع بشكل طفيف حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم بالإضافة إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

وافتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على تراجع طفيف قبل أن يعود إلى التداول عند أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس عند 4275 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا في ظل ترقب السوق المحلي لتحركات السوق العالمي الذي يشهد تسجيل مستويات تاريخية.

وارتفع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3045 دولار للأونصة، ليبقى بالقرب من المستوى 3050 دولار للأونصة الذي يعتبره البعض مستوى دعم لهذه المنطقة واختراقه الناجح قد يدفع السعر إلى المستوى 3100 دولار للأونصة، بينما في المقابل تترقب الأسواق لإمكانية دخول السعر في تصحيح سلبي بسبب تشبعه بالشراء.

أما عن السعر المحلي:

سجل الذهب المحلي عيار 21 مستوى تاريخي جديد عند 4275 جينه للجرام ليستمر السعر في التداول عند هذا المستوى حاليا وسط ترقب للحركة القادمة للسعر وهل سيدخل في تصحيح سلبي أم يستمر في الارتفاع واستهداف المستوى 4300 جنيه للجرام.