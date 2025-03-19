محمد الغازي حكمًا لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين فريقي الزمالك والجونة وذلك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويضم الطاقم كلا من: محمد الغازي (حكماً للساحة)، شريف عبد الله وإيهاب فخري (مساعدين)، محمود منصور (حكماً رابعاً) ومحمد معروف وأحمد بكر (تقنية الفيديو).

وتقام المباراة التي تجمع بين الزمالك والجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

تضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

يتصدر الجونة ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

كان اليوم الأول من منافسات هذه الجولة قد انطلق أمس (الثلاثاء) بمواجهتين ، حيث تفوق بتروجت على مضيفه سموحة (2 – 1) بالإسكندرية وتربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، أما في المجموعة الثانية فقد تعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة (1 – 1)، وأضاف كل منهما نقطة إلى رصيده ليرتفع إلى 4 نقاط في المركزين الأول والثاني على الترتيب.