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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يواجه الجونة في كأس عاصمة مصر مساء اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يلتقي فريق الزمالك مع الجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية ضمن مباريات كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من سموحة، الجونة، مودرن سبورت، بتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

الزمالك كأس عاصمة مصر مباريات كأس عاصمة مصر الجونة