"تعليم القاهرة" تراجع نسب الغياب لضمان الالتزام بالعملية التعليمية

قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الزيتون التعليمية، شملت مدارس ابن رشد الإعدادية بنات، وحدائق الأميرية، والإمام الغزالي، والشهيد أحمد عبد المحسن، برفقة عايدة أيوب مدير عام إدارة الزيتون التعليمية.

جاء ذلك في إطار استمرار جولاتها التفقدية بمدارس القاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدأت الجولة بالاستماع إلى شرح أحد المعلمين داخل الفصول، حيث تابعت مدى تفاعل الطلاب واستجابتهم، إلى جانب مراجعة درجات التقييم الأسبوعي لبعض المواد، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات الخاصة بالطلاب.

كما اطمأنت على الكثافة الطلابية داخل الفصول ومدى انتظام حضور الطلاب، مع مراجعة نسب الغياب لضمان الالتزام بالعملية التعليمية.

شملت الجولة أيضًا متابعة ورش عمل التربية الفنية، حيث أشادت بمستوى الأداء، كما تفقدت حجرات الاقتصاد المنزلي والمكتبة المدرسية، مؤكدةً على أهمية الأنشطة المدرسية في صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح التعاون والانتماء لديهم.

كما شددت على دور الأنشطة في اكتشاف المواهب وتنميتها، مما يساهم في خلق جيل من المبدعين القادرين على الإبداع والتميز.

في ختام الزيارة، تقدمت بالشكر لإدارات المدارس والعاملين بها، معربةً عن تمنياتها لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف العملية التعليمية.