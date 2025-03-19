وزير الري: جار اختيار وتدريب شباب المهندسين لتولي قيادة منظومة الجيل الثاني

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه جاري حاليًا اختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة، وذلك لتدريبهم على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وأن الهدف من هذا الاختيار هو إعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التي تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية من خلال تدريبهم على التطبيقات الحديثة التي يتم استخدامها في إدارة منظومة العمل بالوزارة، والتي تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال إدارة المياه.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل هذه الكفاءات للعمل بكفاءة عالية في مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة.

وأشار وزير الري، إلى أن التدريب يتضمن تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحديثة، الأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التطبيقات المتقدمة التي تساهم في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل فعال.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق استدامة النظام المائي في مصر، وتوفير قيادات شابة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في قطاع المياه، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.