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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف غموض سرقة صناديق جمع القمامة ببنها

سرقة صناديق القمامة
سرقة صناديق القمامة ببنها
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض قيام شخص بسرقة صندوق لجمع القمامة بدائرة قسم أول بنها بالقليوبية، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما رصدت مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام شخصان بسرقة صندوق قمامه على عرب كارو باحد الشوارع فى مدينة بنها دائرة قسم شرطة أول.

وعلى الفور جرى فحص الفيديو وتحديد المتهمين وضبطهم وأرشدوا عن العربة الكارو المستخدمة وعليها الصندوق المسروق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

قسم اول بنها مديرية أمن القليوبية مدينة بنها مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك