وزير الري يشيد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية في بناء قدرات العاملين

أشاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدور البارز لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تقديم برامج تدريبية متميزة تهدف إلى بناء قدرات العاملين في الوزارة وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية من التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

أكد وزير الري، أن هذه المرحلة تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة، تتواكب مع تطورات المنظومة، مشيرًا إلى أن مركز التدريب لعب دورًا محوريًا في تدريب العاملين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى النماذج الرياضية، وغيرها من الأدوات التي تساهم في تحسين وتطوير عملية إدارة الموارد المائية.

وأشار وزير الري، إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العاملين، وتساعدهم على مواكبة التحديات المستقبلية في مجال إدارة المياه، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير منظومة الري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في الحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة تسعى باستمرار لتطوير البنية التحتية البشرية من خلال توفير التدريب المناسب الذي يمكنها من مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، مؤكدًا أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ رؤية الوزارة لرفع الكفاءة الفنية والعملية للعاملين في كافة القطاعات.