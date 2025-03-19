شهداء وجرحى في كل أرجاء قطاع غزة.. ماذا يحدث في مخيم النصيرات؟

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن الوضع الميداني يشهد تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا خاصة في المنطقة الوسطى، وكذلك جنوب البلاد.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي يتركز عند الأطراف الشرقية والشمالية، إذ طالت القصف الأطراف الشرقية عند مخيم البريج، إذ استهدفت الآليات الإسرائيلية 3 أبراج سكنية بثلاث قذائف ما أدى لاندلاع النيران داخل الشقق السكنية.

وتابع: "أصابت قذيفة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بالقرب من مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة الآخرين، ونقلهم إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات".

وواصل: "شمال غزة في بلدة حانون، تعرضت للقصف المدفعي منذ صبيحة اليوم، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 6 آخرين، بجراح متفاوتة".

وأكد أبوكويك، أن عدد الشهداء منذ منتصف الليلة وحتى اللحظة 17 شهيدًا، 4 منهم من عائلة الحطاب بعدما سوى الاحتلال الإسرائيلي منزلًا من 5 طوابق على رءوس ساكنيه، بينما تبقى عدد من الضحايا تحت أنقاض المنزل المستهدف.