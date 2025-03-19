الرهبانية المارونية المريمية تحتفل بتذكار القديس يوسف في دير شمرا

احتفل الأباتي إدمون رزق، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، بمناسبة تذكار القديس يوسف بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار يوسف في دير شمرا.

وعاونه في الاحتفال رئيس الدير الأب أرز لاون، وكاهن رعية مار البشاع في دير شمرا الأب أنطوان الخويري، بحضور الأب المدبر جان مارون الهاشم، والأب بشارة الخوري رئيس جامعة سيدة اللويزة، إلى جانب لفيف من الآباء والإخوة الدارسين والمبتدئين، فضلاً عن جمهور غفير من المؤمنين يتقدمهم مختار البلدة.

خدمت جوقة الإخوة المبتدئين القداس، فيما ألقى الرئيس العام الأباتي إدمون رزق عظة من وحي المناسبة، حيث شدد على الدور الكبير الذي لعبه القديس يوسف في تاريخ الخلاص، مستذكراً فضائله لا سيما طواعيته وتواضعه واهتمامه بالعائلة المقدسة.

كما أشار إلى المكانة المميزة التي يحتلها القديس يوسف في قلوب المؤمنين، ولا سيما سكان بلدة دير شمرا الذين تربطهم بالرهبانية علاقة تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثمائة سنة.

وأكد على تبادل المحبة بين الرهبانية وسكان البلدة، داعياً أبناء دير شمرا إلى عيش الإيمان المسيحي على أساس المحبة الصادقة والتعاون البناء.

واختتم الأباتي رزق عظته طالبًا شفاعة القديس يوسف، “رجل العناية الإلهية”، من أجل تحقيق السلام، ودعا إلى نشر روح السلام التي زرعها بين جميع الذين يلتمسون شفاعته.

وفي ختام الاحتفال، أقام رئيس الدير الأب أرز لاون حفل استقبال على شرف الرئيس العام والمشاركين في الاحتفال، حيث تم تبادل التهاني وشرب نخب المناسبة.