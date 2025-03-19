وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لاستئناف المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الخطير في الشرق الأوسط، مؤكدة أن انتهاء وقف إطلاق النار في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة يشكل مصدر قلق بالغ.

وأوضحت بيربوك أن مشاهد الخيام المحترقة في مخيمات اللاجئين صادمة للغاية، مشددة على أن استخدام الأطفال النازحين والملطخين بالدماء كوسيلة ضغط في المفاوضات أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن القانون الدولي يشمل مبدأ التناسب حتى في حالات الدفاع عن النفس، مؤكدة أن استئناف القتال يهدد مصير الرهائن المتبقين ويضع مستقبل شعوب إسرائيل وغزة والشرق الأوسط بأسره على المحك.

ودعت بيربوك جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن تفاقم المعاناة يخلق أوضاعاً مأساوية لا يمكن تصورها على جميع الجوانب.

كما طالبت الولايات المتحدة باستخدام نفوذها الإقليمي لتحقيق حل دائم للصراع، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون محور محادثاتها المرتقبة في لبنان، الذي ستتوجه إليه صباح الغد.