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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التحلي بالأخلاق الكريمة".. ندوة بآداب بنها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية الآداب جامعة بنها أمس ندوة بعنوان " التحلي بالأخلاق الكريمة " بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات المصرية ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ، والدكتورة شيرين الشوري وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحاضرت بالندوة الدكتورة ريهام عبد النبي الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع ، وتناولت الندوة التى تمت بإشراف سارة ماهر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، أهمية الأخلاق في الحياة اليومية، وكيف تؤثر الأخلاق في التعاملات اليومية بين الأفراد، سواء في العائلة أو العمل أو المجتمع، ودور التعليم في نشر الأخلاق ، وكيف يمكن للمدارس والجامعات أن تساهم في تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة، وكيف يمكن للأخلاق أن تتكيف مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية في العالم الحديث.

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