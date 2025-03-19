خبير: الدولة المصرية حريصة على التأكيد للعالم رفضها الجرائم الإسرائيلية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت دليل على قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية حريصة على أن تقول للعالم بأكمله إنها ترفض كل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، كما أنها ترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأصاف في حديثه، أن نتنياهو له حساباته الشخصية التي يرغب في تحقيقها من خلال استئناف الحرب في غزة، ولهذا الغارات الصهيونية فجر أمس دليل على التخطيط المسبق للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 174 طفلا و89 سيدة و32 من كبار السن ارتقوا شهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".