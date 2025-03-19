واشنطن تشن غارات مكثفة على اليمن واستهدفت محافظة صعدة

شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكثر من عشر غارات جوية على عدة أهداف في أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظة صعدة معقل الحوثيين، ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.



وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "ضربة للعدوان الأمريكي" استهدفت محافظة صعدة، حسبما ذكرت القناة ووكالة سبأ للأنباء اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر يمنية إن المديرية التي تضم مخازن أسلحة ومواقع تدريب تعتبر من أهم معاقل الجماعة العسكرية وأكثرها تحصينا.



بعد أسابيع من الهدوء النسبي في حركة الملاحة في البحر الأحمر عقب وقف إطلاق النار في غزة في يناير، حذرت الحوثي الأسبوع الماضي من أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية ردا على إغلاق إسرائيل لمعابر غزة.



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بمحاسبة إيران على أي هجمات حوثية مستقبلية، محذرا من عواقب وخيمة.



وقال إن القيادة الإيرانية ستتحمل مسؤولية "كل طلقة يطلقها الحوثيون"، الذين تدعمهم طهران منذ فترة طويلة، وأعلنت الجماعة لاحقًا أنها هاجمت حاملة طائرات أمريكية ثلاث مرات خلال اليومين الماضيين.



حاول الحوثيون أولاً مهاجمة المدمرة الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر في أعقاب الضربات الأمريكية القاتلة على اليمن.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ضربت 30 هدفا في اليمن منذ يوم السبت الماضي، في أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.



ورغم الضغوط الأمريكية، رفض الحوثيون بقيادة عبد الملك الحوثي تقليص هجماتهم في البحر الأحمر. وشنت الجماعة عدة هجمات على سفن الشحن الدولية، تضامنًا مع الفلسطينيين في حرب غزة، على حد قولها.

