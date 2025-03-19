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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة خلال ساعات الليل

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد 12 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية متجددة على قطاع غزة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

قالت طواقم الهلال الأحمر إن شخصين استشهدا وأصيب خمسة آخرون، عندما قصفت طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهدت امرأة وطفلة، وأصيب ثلاثة أشخاص، في غارة جوية منفصلة على خيمة للنازحين غرب خان يونس. كما استشهد أربعة أشخاص عندما أغارت طائرة على خيمة أخرى في المدينة.

وقالت طواقم طبية إنها نقلت أربعة شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوب المدينة.

وشنّت إسرائيل مساء الثلاثاء، أعنف غاراتها على قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بينها وبين حركة حماس، والذي أنهى حربًا دامت أكثر من 15 شهرًا.

وأسفر القصف، الذي جاء بعد انهيار محادثات تمديد الهدنة، عن استشهاد أكثر من 400 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
 

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