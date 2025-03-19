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الأربعاء 19 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية لتطوير حمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ التفقدية
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولتة اليوم الاربعاء اعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء،والتابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة وليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.


كما أصدر المحافظ توجيهاته بتركيب مقاعد بلاستيكية في المدرجات بدلاً من الدرجات الخرسانية، وذلك حفاظًا على راحة المترددين والجماهير. وأكد على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير مياه حمام السباحة، لضمان جاهزيته التامة لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة. 


واشار ان هذه الجهود تأتي في إطار حرص محافظة الدقهلية على تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البدنية، مما يسهم في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.


وفي ذات السياق تفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بشوارع مدينة المنصورة ووجه بتكثيف اعمال رفع القمامة اولا بأول وأكد علي أهمية رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

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