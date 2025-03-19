"مواجهة التطرف اللاديني والتوعية بمخاطر الإلحاد" برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على توعية الشباب وتعزيز الفكر المعتدل الذي يحميهم من الأفكار المتطرفة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف اللاديني والإلحاد تتطلب تكاتف الجهود العلمية والدعوية لترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الإدراك الواعي لأهمية الدين في بناء الإنسان والمجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود الجامعة في التصدي للأفكار الهدامة، وتقديم التوعية اللازمة للطلاب حول مخاطر الإلحاد وآثاره النفسية والاجتماعية، مؤكدة الدور التكاملي بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، لضمان وصول الرسالة التوعوية بالشكل الأمثل.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات إلى أن الأنشطة التوعوية التي تنفذها الجامعة تهدف إلى تحصين عقول الشباب ضد التيارات الفكرية المتطرفة، وتعزيز إدراكهم لحقيقة الإلحاد وأسبابه وتأثيراته، وذلك من خلال استضافة متخصصين قادرين على تقديم المعلومات الصحيحة والرد على الشبهات الفكرية بأسلوب علمي ومنهجي.

أقيم البرنامج التدريبي بمدرج 1 بكلية الحاسبات والمعلومات، واستفاد منه 150 طالبًا وطالبة، تحت إشراف الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدم الشيخ محمد سعيد الروبي، مدير إدارة النظم والمعلومات بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ حازم يوسف أبو ضيف، محاضرات متخصصة تناولت أهمية الدين في حياة الفرد والمجتمع، ودوره في تحقيق التوازن العقلي والنفسي والروحي، إضافة إلى مناقشة الأسباب الفكرية والنفسية المؤدية إلى الإلحاد، وسمات الملحدين وكيفية التعامل مع شبهاتهم الفكرية.

كما شارك في البرنامج الدكتور أسامة فاروق، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

قامت المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم فعاليات التدريب وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، في إطار حرص الجامعة على إعداد طلابها فكريًا وثقافيًا ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية الراهنة.